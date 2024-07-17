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Указания от Виктора Медведчука

Указания от Виктора Медведчука

Гений про злодейства Слушайте, ну вот без Медведчука Трамп точно не обойдется. Я просто уверена, что советы Виктора Владимировича- это именно то, что необходимо кандидату в президенты США.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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3 час.
Татьяна Кибишева
Господи! Куда конь с копытом туда и рак с клешней! Кто он такой., этот Медведчук? - предатель и перевёртыш!
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Задолбали медведчуки, подоляки, монтяны и прочая хуета! Свою родину просрали, теперь учат нас как свою просрать.
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