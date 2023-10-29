Журналист «Известий» рассказал о «самой ужасной ночи» в Газе с начала эскалации

Журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, в воскресенье, 29 октября, рассказал , что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
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