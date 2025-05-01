Этого о львах Ким Чен Ына мы не знали: "Тяжело было молчать всё это время". Яна Поплавская рассказала

СБ Серж Брукс А США очень наверное нравится,что их пиндосы воюют против нас со своими Старлингами и развед авиацией и остальными разведками,а также инструкторами и варягами.Пора в космосе наводить порядок,все спутники лазером уничтожать чем больше,тем лучше.

ВУ Владимир Уфимцев Ну, если "енералитет" страны и этот опыт прос.рёт... и выводы не сделает... Грош цена тогда всем этим путинским "паркетникам"! ...которые сопли четвертый год (!) жуют, да орденами-медалями себя, любимых, награждают... Корейцы спасли, освободили Курскую область... Дожили, б@@@@...