Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Этого о львах Ким Чен Ына мы не знали: "Тяжело было молчать всё это время". Яна Поплавская рассказала

Этого о львах Ким Чен Ына мы не знали: "Тяжело было молчать всё это время". Яна Поплавская рассказала

Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Этого о львах Ким Чен Ына ещё не знали. "Тяжело было молчать всё это время", - актриса Яна Поплавская рассказала о своём опыте общения с корейскими бойцами, помогавшими освобождать русскую землю.

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
А США очень наверное нравится,что их пиндосы воюют против нас со своими Старлингами и развед авиацией и остальными разведками,а также инструкторами и варягами.Пора в космосе наводить порядок,все спутники лазером уничтожать чем больше,тем лучше.
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3 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Ну, если  &quot;енералитет&quot; страны и этот опыт прос.рёт... и выводы не сделает... Грош цена тогда всем этим путинским &quot;паркетникам&quot;! ...которые сопли четвертый год (!) жуют, да орденами-медалями себя, любимых, награждают... Корейцы спасли, освободили Курскую область... Дожили, б@@@@...
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3 час.
Олег Орлов
Когда НАТО расширялось на наше недовольство тоже никто не обращали внимания...Когда бомбили Югославию, тоже...За что отправили невиновного Милошовича под суд? А кто тряс в ООН пробирки, с якобы присутствием химоружия в Ираке? А всякие инсценировки...  У нас независимая надеюсь стала страна, проводящая независимую политику. Может я ошибаюсь?
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11 мин.
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