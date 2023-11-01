Было – стало: Игорь Бабушкин наглядно показал, как изменились улицы Астрахани после ремонта по БКД

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал у себя в Телеграм-канале фото из серии «было – стало», наглядно показывающие, как изменились улицы областного центра после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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