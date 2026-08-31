Грозовая астма в Краснодаре: больше ста человек попали в больницы с удушьем

В ночь на 27 августа 2026 года Краснодар накрыла волна массовых обращений в больницы. Жители города, в основном аллергики и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, начали поступать в медучреждения с одними и теми же симптомами: сильная одышка, приступы кашля, резкое затруднение дыхания.