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Регион 29

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Архангельск примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

Архангельск примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

С 2 по 5 сентября победители региональных этапов будут соревноваться в профессиональном мастерстве, а победитель получит 1 млн рублей.

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