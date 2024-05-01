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«Каролина» выбила «Айлендерс» и сыграет с «Рейнджерс» во 2-м раунде Кубка Стэнли

«Каролина» победила «Айлендерс» (6:3) в 5-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4:1.

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