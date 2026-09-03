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Мировое обозрение

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Израиль заявил о захвате опорного пункта «Хезболлах» на юге Ливана

Израиль заявил о захвате опорного пункта «Хезболлах» на юге Ливана

Израильские военные установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана. Этот район, расположенный примерно в 15 километрах от израильской границы, ранее служил опорным пунктом шиитского движения «Хезболлах».

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