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Газета.ру

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Бизнесмен Товстик заявил, что перевел бывшей жене 38 млн рублей за полтора года

Бизнесмен Товстик заявил, что перевел бывшей жене 38 млн рублей за полтора года

Бизнесмен Роман Товстик, которого экс-супруга Елена публично обвинила в неоплате билетов детям, детских садов и в присвоении автомобиля, за полтора года перевел жене более 38 миллионов рублей.

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