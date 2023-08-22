Военное обозрение

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Российская компания разработала специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов

Российская компания разработала специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов

Фото иллюстративное В последнее время российские военно-промышленные компании демонстрируют все большее количество новинок в сфере новых технологий.

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