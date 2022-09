Bank of America: в мире зафиксирован рекордный отток инвестиций из фондов госдолга В мире за неделю с 14 по Bank of America: в мире зафиксирован рекордный отток инвестиций из фондов госдолга В мире за неделю с 14 по 21 сентября зафиксирован рекордный отток капитала из фондов глобальных государственных облигаций, занимающихся коллективными инвестициями в госдолг разных стран, сообщает Reuters со ссылкой на данные Bank of America.