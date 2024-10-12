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Царьград

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MSI: Новый Ryzen 9000X3D показывает прирост скорости в 28% в Cinebench R23

MSI: Новый Ryzen 9000X3D показывает прирост скорости в 28% в Cinebench R23

Новые процессоры MSI 9000X3D демонстрируют на 28% лучшую многопоточную производительность, чем Ryzen 7 7900X3D, согласно утечке.

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