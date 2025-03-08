Бэм Адебайо о судьях: «Найдите смелость смотреть мне в глаза»

На последних секундах матча центровой исполнил трехочковый бросок с сопротивлением. Адебайо посчитал, что форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл нарушил правила, но судьи ничего не зафиксировали «Дело даже не в последнем моменте, а во всей игре.