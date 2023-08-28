Hill: ряд республиканцев конгресса США выступили за начало импичмента Байдена

СК

Сергей Ковалев

ну вот, время пришло искать "козла отпущения", свалив на него все прощемы, и переворачивать страницу истории. буквально осенью мы услышим традиционное "мы ошиблись", шоу долгоносиков предложит очередного кандидата на будущего "козла ..." и т.д.. ибо реальная власть сегодня не в руках президентов этой страны, власть в руках глобального капитала, т.е. речь о том, о чем нас 100 лет тому назад предупреждали большевики, именуя всю эту хрень как империализЬм. как не назови, а суть одна, - бабки, заработанные непосильным трудом разрослись до уровней, превышающих уровни отдельно взятых т.н. развитых, и, даже, самого гегемона. т.о. США в гастоящее время - лишь ЦУП всего того дерьма, которое сыпят на наши головы в виде "нового дивного мiра", унасекомляя пипл тотально, а где-то банально уничтожая, перефразируя, - есть пипл - есть проблема, нет пипла - нет проблем... не вчера началось, к слову. красиво упаковывать морковку в торбу перед носами ослов они научились. нет вопросов. единственное, что им мешает, это хорошее образование. стирание памяти, превращение людей в манкуртов, снижение их уровня до уровня "служебных" - вот задача кукловодов. они не строят умного и справедливого мiра, они создают пирамиду уже не денег, но глобальной власти, позволяющей безнаказанно апразитировать на тех, кого они "обогрели, обобрали". наши соседи решили на себе испытать всю красоту будущего "нового дивного ...". что ж, флаг в руки. надо ли мешать? до какого-то момента, как ситуации пересечения границ интересов, связанных прежде всего с безопасностью. это тонкая грань между обретением мудрости через собственный опыт и критичным залетом по недомыслию, когда доктор беЗполезен... примерно как детей растить, - нельзя всё время их держать при себе, необходимы степени свободы, отвечающие возрасту и сознанию ребенка. однако контроль, контроль и ещё раз контроль. правда и в том, что "родитель" должен отвечать определенным критериям... но географию изменить нельзя. живем мы здесь. все вместе. на этой Земле...