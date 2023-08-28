Аргументы недели

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Hill: ряд республиканцев конгресса США выступили за начало импичмента Байдена

Hill: ряд республиканцев конгресса США выступили за начало импичмента Байдена

Ряд республиканцев палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки выступают за начало в сентябре процедуры импичмента президента страны Джо Байдена.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Америка конвейерно  воспроизводит байденов деньгами фордов, рокфеллеров, дюпонов, бушей, дунканов и всего их 25 таких семей, одна семья в президентском кресле, сменяет другую. Пока эот конвейер не перестанет существовать, байдены буду воспроизводиться. Они &quot;зарабатывают&quot; колониально&quot;. А мы поверили в бред чубайсов, гайдаров и прочей предательской сволочи, что рынок отрегулирует всё сам. И &quot;рыное&quot; в России всё отрегулировал &quot;сам&quot;: березовскими, абрамовичами, гайдарами, дерипасками, потаниными и депутатами на их содержании!
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8 час.
СК
Сергей Ковалев
ну вот, время пришло искать &quot;козла отпущения&quot;,  свалив на него все прощемы,  и переворачивать страницу истории. буквально осенью мы услышим традиционное &quot;мы ошиблись&quot;, шоу долгоносиков предложит очередного кандидата на будущего &quot;козла ...&quot; и т.д.. ибо реальная власть сегодня не в руках президентов этой страны, власть в руках глобального капитала, т.е. речь о том, о чем нас 100 лет тому назад предупреждали большевики, именуя всю эту хрень как империализЬм. как не назови, а суть одна, - бабки, заработанные непосильным трудом разрослись до уровней, превышающих уровни отдельно взятых т.н. развитых, и, даже, самого гегемона. т.о. США в гастоящее время - лишь ЦУП всего того дерьма, которое сыпят на наши головы в виде &quot;нового дивного мiра&quot;, унасекомляя пипл тотально, а где-то банально уничтожая, перефразируя, - есть пипл - есть проблема, нет пипла - нет проблем... не вчера началось, к слову. красиво упаковывать морковку в торбу перед носами ослов они научились. нет вопросов. единственное, что им мешает, это хорошее образование. стирание памяти, превращение людей в манкуртов, снижение их уровня до уровня &quot;служебных&quot; - вот задача кукловодов. они не строят умного и справедливого мiра, они создают пирамиду уже не денег, но глобальной власти, позволяющей безнаказанно апразитировать на тех, кого они &quot;обогрели, обобрали&quot;. наши соседи решили на себе испытать всю красоту будущего &quot;нового дивного ...&quot;. что ж, флаг в руки. надо ли мешать? до какого-то момента, как ситуации пересечения границ интересов, связанных прежде всего с безопасностью. это тонкая грань между обретением мудрости через собственный опыт и критичным залетом по недомыслию, когда доктор беЗполезен... примерно как детей растить, - нельзя всё время их держать при себе, необходимы степени свободы, отвечающие возрасту и сознанию ребенка. однако контроль, контроль и ещё раз контроль. правда и в том, что &quot;родитель&quot; должен отвечать определенным критериям... но географию изменить нельзя. живем мы здесь. все вместе. на этой Земле...
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6 час.
лл
лина любимцева
Такин байдены опасны, находясь у власти. Хотя... Есть ли у США  иные?
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2 час.

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