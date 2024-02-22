Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Роботы-курьеры оказывают помощь в медучреждениях Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что с ноября прошлого года роботы-курьеры, действующие в трех столичных стационарах, успешно выполнили около 30 тысяч заданий.