Картина Дня

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Эрдогана от второй партии С-400 не отговорить: «Решения здесь принимаем мы»

Эрдогана от второй партии С-400 не отговорить: «Решения здесь принимаем мы»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувшее воскресенье, что Турция по-прежнему намерена закупить у России вторую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, что может усугубить разрыв страны с США, передаëт сегодня, 27 сентября, Reuters .

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