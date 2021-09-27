Эрдогана от второй партии С-400 не отговорить: «Решения здесь принимаем мы»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувшее воскресенье, что Турция по-прежнему намерена закупить у России вторую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, что может усугубить разрыв страны с США, передаëт сегодня, 27 сентября, Reuters .