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Путин присвоил актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

Путин присвоил актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ 18 сентября опубликован на официальном портале правовых актов.

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