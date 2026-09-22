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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон Стрикленд попал в аварию: «Перевернулся на скорости 60 миль в час. На мне не было шлема, я идиот»

Чемпион UFC Шон Стрикленд попал в аварию и получил несколько ссадин. Стрикленд выложил видео, на котором рассказал об аварии, а также показал ссадины на плече и голове.

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