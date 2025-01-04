Daily Mail: раненный на Украине австралийский наемник брошен своей страной

Eduard

Я понимаю,что им в АвстралииСМИ банально врут,про Майдан,Одессу,боинг там показали 0.1 секунду и все бти годы толдычат про некий"Украино-Российский конфликт".Россия без повода на Украину никогда не нападала,тем более в 2013-14 году.А переворот по любому преступление.Про то как журналистов взрывали,зеленкой несогласных сбандитами Майдана мазали уж молчу!