"Я австралиец и воюю на Украине. Мне оторвало ногу миной, и я прошу эвакуации" © РИА Новости Виктор Антонюк Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Австралийский наемник ВСУ, раненный в конфликте, обратился с мольбой об эвакуации к своему правительству, пишет Daily Mail.
Daily Mail: раненный на Украине австралийский наемник брошен своей страной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Военные преступления у Украины,этотам напали на Восток страны Донбасс,это Гражданская война!
Ответить
15 час.
Eduard
Я понимаю,что им в АвстралииСМИ банально врут,про Майдан,Одессу,боинг там показали 0.1 секунду и все бти годы толдычат про некий"Украино-Российский конфликт".Россия без повода на Украину никогда не нападала,тем более в 2013-14 году.А переворот по любому преступление.Про то как журналистов взрывали,зеленкой несогласных сбандитами Майдана мазали уж молчу!
Ответить
15 час.
Алекс Сэм
Кому ты нужен поддельный Данди? Тебя хохлы просто грохнут и всё, что больше с тобой не париться.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии