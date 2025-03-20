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Зеленский назвал заморозку конфликта по линии соприкосновения «Берлином»

Зеленский назвал заморозку конфликта по линии соприкосновения «Берлином»

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал заморозку конфликта по линии соприкосновения «Берлином» и выступил категорически против такого решения.

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