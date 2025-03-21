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Каждый десятый родитель в Крыму отказался делать своему ребенку Манту

Каждый десятый родитель в Крыму отказался делать своему ребенку Манту

Каждый десятый родитель в Крыму отказался делать своему ребенку Манту. Это приблизительное число тех, кто не делает детям прививки, рассказала РИА Новости Крым главный внештатный детский фтизиатр Минздрава республики Нина Яворская.

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