Каждый десятый родитель в Крыму отказался делать своему ребенку Манту. Это приблизительное число тех, кто не делает детям прививки, рассказала РИА Новости Крым главный внештатный детский фтизиатр Минздрава республики Нина Яворская.
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