Миссия выполнима: 4 астронавта отправились на космическую станцию

Ракета Falcon 9 на автономно управляемой капсуле Crew Dragon под названием Endeavour была запущена в воскресенье вечером из Космического центра NASA Кеннеди на мысе Канаверал, расположенном вдоль атлантического побережья Флориды, сообщает News.
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