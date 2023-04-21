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МИД Кубы: связи России и Кубы при новом правительстве будут укрепляться

МИД Кубы: связи России и Кубы при новом правительстве будут укрепляться

Представитель Министерства иностранных дел Кубы Хисела Гарсия Ривера выступила с заявлением о том, что отношения между страны и Российской Федерации после переизбрания на пост главы государства Мигеля Диас-Канеля сохранят тенденцию к укреплению.

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