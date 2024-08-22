Эйфория «от Курска» на Украине стихает: Зеленскому начинают предъявлять «за Харьков»

Автор: Радомир Маркуш Сырский не ожидал, что именно сейчас «вагнеры» и морпехи пойдут на Липцы В Глушковском районе Курской области появились понтонные переправы вместо уничтоженных ВСУ трех мостов, сообщают американские СМИ и приводят точные координаты.