"Спартак" продлил контракт с Барко до 2030 года

Московский "Спартак" объявил о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года. Аргентинец продлил соглашение, ранее рассчитанное до 2027-го, и уже успел провести 79 матчей за клуб, забив 23 мяча, а также стать обладателем Кубка России.
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