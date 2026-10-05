"Спартак" продлил контракт с Барко до 2030 года

Московский "Спартак" объявил о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года. Аргентинец продлил соглашение, ранее рассчитанное до 2027-го, и уже успел провести 79 матчей за клуб, забив 23 мяча, а также стать обладателем Кубка России.