Рубио: для урегулирования конфликта на Украине нужны новые предложения и идеи

Для урегулирования военного конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Об этом 23 июля заявил на полях саммита АСЕАН на Филиппинах госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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