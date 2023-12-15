Директора аварийного спортзала в Крыму опросили после Итогов года

Скриншот видео Директора спортивного комплекса в Крыму, который пребывал в аварийном состоянии, опросили после того, как воспитанники центра обратились к президенту РФ Владимиру Путину во время Итогов года.
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