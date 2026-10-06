Россия — Нигерия, Испания и Англия в Лиге наций, теннис и хоккей

За чем следить 6 октября: Мирра в Пекине, «Автомобилист» — «Авангард» в КХЛ, «Тампа» — «Филадельфия» и «Питтсбург» — «Виннипег» — в НХЛ! ✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:1 НХЛ — регулярный чемпионат 06 октября 2026, вторник.
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