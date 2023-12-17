Никаких инопланетян в галактике Млечный путь нет, — Илон Маск Ирэн ОрлонскаяВ ходе публичного мероприятия в Риме американский миллиардер и основатель SpaceX, Илон Маск, заявил, что не существует доказательств о наличии инопланетян.