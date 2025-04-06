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Дмитриев: протесты в США могут быть попыткой устроить цветную революцию

Дмитриев: протесты в США могут быть попыткой устроить цветную революцию

Протесты в Соединенных Штатах могут быть попыткой устроить цветную революцию. С соответствующим предположением выступил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

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Комментарии
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Александр Денисов
Давно ждем американской ГВ-2, запасаемся семками...
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13 час.
Eduard
Естестаенно и опять рукаии тупого народа,который сам себе постоянно гадит!Применяйте газ артилерию,не церемоньтесь с трлпой!
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12 час.
Алексей Горшков
Опять попытка &quot;Цветной революции&quot;... До США уже добрались...Как уже всё ПРЕДСКАЗУЕМО - &quot;на фотографии видны уши фотографа&quot;! Уже ясно, что интересант - глобалистский западный мир, &quot;одеяло&quot; главенства над которым во время СУМЯТИЦЫ в США пытается Великобритания &quot;перетянуть на себя&quot;! Суть этих революций: руками СВОИХ граждан раскачать ситуацию у ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО конкурента Запада во главе с Великобританией! Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабили - и &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! НАТО и ЕС под эгидой англосаксов уже показали европейцам свою НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ !!! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ, уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! Но и ДО ХХ веки были &quot;тренировки&quot;, разной степени успешности: Великая Французская революция, не уверен - но очень похоже, что наша пугачёвщина, совершенно определённо - убийство Павла I, буза декабристов, &quot;Весна народов&quot; середины XIX века, сдаётся мне, что и наша пореформенная возня 1860-х...А ПОСЛЕДНИЕ ПОПЫТКИ &quot;Цветных революций&quot; - это уже АГОНИЯ, &quot;последний выдох господина Пэ-Же&quot;! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ &quot;ЛЕКАЛАМ &quot;! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии, даже уже в Словакии и Сербии попытки были - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ПРОСТО ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Привыкли над Эрдоганом ржать - типа он Османскую империю возрождает! А он лишь СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕАНГЛОСАКСОНСКИХ ИМПЕРИЙ ОТРАЖАЕТ !!! Лично я считаю, что в плане пересмотра &quot;от балды&quot; созданных по результатам Первой Мировой войны её победителями государств и границ, типа &quot;мин замедленного действия&quot; - Судетской области, Украины или Сирии - позиция Эрдогана подлежит изучению, а не огульному осмеянию! Кое-что в его мнении адекватное есть! Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...
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11 час.
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