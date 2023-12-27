В Хабаровске состоялся новогодний бал - маскарад для участников движения Юнармия

В торжественной обстановке ряд юношей и девушек были награждены почетными грамотами за высокие достижения в учебе, примерную дисциплину и активное участие в деятельности юнармейского движения Хабаровского края.
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