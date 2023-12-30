Ефимов: в 2023 году в Москве построили 8 соцобъектов по городской программе

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве уже четыре года. В 2023 году в её рамках инвесторы возвели восемь социальных объектов: три школы и пять детских садов на территории разных административных округах столицы.
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