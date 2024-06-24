Суд оштрафовал журналиста Пивоварова* за нарушение закона об иноагентах

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова* на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили 24 июня в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
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