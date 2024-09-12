71 раунд в одном матче – Противостояние M80 и Fnatic на EPL S20 шокировало фанатов Пок...

71 раунд в одном матче – Противостояние M80 и Fnatic на EPL S20 шокировало фанатовПока большое количество составов групп C и D со всего мира решают, кто пройдет в плей-офф чемпионата ESL Pro Legue Season 20 по CS2, команды M80 и Fnatic сотворили историю.