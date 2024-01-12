В Новосибирске восстановили привезенные из ЛНР иконы

Новосибирские специалисты восстановили три иконы, привезенные из Луганской Народной республики. Иконы датируются XIX веком, передает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», курировавшей доставку икон из ЛНР.
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