66-я ракетка мира Варвара Грачева вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. В финале квалификации она обыграла Анну-Лену Фридзам – 7:6(5), 6:7(6), 6:4.
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