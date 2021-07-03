Милонов предложил вернуть «скопинского маньяка» за решетку

Виталий Милонов настаивает вернуть «скопинского маньяка» Виктора Мохова за решётку. Причину российский государственный и политический деятель России указывает серьёзную: «систематическое нарушение запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора».
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