Часть Октябрьского округа Иркутска осталась без света 14 февраля

14 февраля в 7:50 в Октябрьском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии. Затронуты дома на улицах: 4-я Советская, 6-я Советская, Депутатская, Карла Либкнехта, Красноказачья, Красноярская, Лазарева, Лыткина, Пискунова, Трилиссера, Трудовая, Трудовой, сообщили в «Иркутской энергосбытовой компании».
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