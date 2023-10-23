Ремонт моста на улице Ярославского в Чите закончат только в конце ноября

Призыв властей ускориться, обращенный к подрядчику ремонта моста на улице Ярославского, не сработал.В муниципальной администрации столицы Забайкалья признали: ремонт моста на Ярославского завершат в конце ноября.
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