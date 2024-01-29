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Багдасаров: США «накажут» кого-то из иранских чиновников в Ираке или Сирии

Багдасаров: США «накажут» кого-то из иранских чиновников в Ираке или Сирии

Агентство Bloomberg со ссылкой на компетентный источник сообщает, что после того, как в результате нападения на базу США на севере Иордании погибли три американских военнослужащих и десятки были ранены, в Вашингтоне рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана; при этом удар по исламской республике будет нанесен, но США не возьмут на себя ответственность, «однако пошлют тем самым четкий сигнал Ирану».

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