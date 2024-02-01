Для учителей и врачей отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Теперь она предусмотрена только для так называемых уязвимых категорий граждан. Теперь обязательная вакцинация предусмотрена для лиц старше 18 лет, ранее не болевших и/или не привитых против COVID-19, людей в возрасте 60 лет и старше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии