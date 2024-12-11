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5koleso.ru

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В России появился новый бренд коммерческих автомобилей Avior: под ним будут продаваться фургоны и автобусы

В России появился новый бренд коммерческих автомобилей Avior: под ним будут продаваться фургоны и автобусы

На старте продаж в России бренд представлен двумя дизельными моделями экологических классов Евро-6 и Евро-5 — цельнометаллическими фургонами V90 и G10, соответствующими европейским стандартам безопасности и комфорта в сегменте коммерческого транспорта.

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