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62ИНФО | Новости Рязани

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В Солотче 6 объектов монастыря получили статус федерального культурного наследия

В Солотче 6 объектов монастыря получили статус федерального культурного наследия

Теперь в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вошли Богородице-Рождественский собор, храмы во имя Успения Божией Матери и Рождества Святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня над Святыми воротами, монастырская ограда с башнями и воротами, настоятельский корпус и кельи XVII века .

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