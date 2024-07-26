В Солотче 6 объектов монастыря получили статус федерального культурного наследия

Теперь в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вошли Богородице-Рождественский собор, храмы во имя Успения Божией Матери и Рождества Святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня над Святыми воротами, монастырская ограда с башнями и воротами, настоятельский корпус и кельи XVII века .