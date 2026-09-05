Один человек погиб, 15 ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали территорию региона 146 раз, в том числе семь раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня и 13 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников, сообщил врио губернатора Александр Шуваев утром в субботу, 5 сентября 2026 года.
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