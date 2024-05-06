В Мадриде прошла акция «Бессмертный полк»

Торжественное шествие началось от железнодорожного вокзала Аточа.Сотни горожан приняли участие в шествии «Бессмертный полк», которое уже в девятый раз проходит в Мадриде — столице Испании, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии