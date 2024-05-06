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В Мадриде прошла акция «Бессмертный полк»

В Мадриде прошла акция «Бессмертный полк»

Торжественное шествие началось от железнодорожного вокзала Аточа.Сотни горожан приняли участие в шествии «Бессмертный полк», которое уже в девятый раз проходит в Мадриде — столице Испании, сообщает РИА Новости.

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