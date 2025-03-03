Отчаянные парни использовали новую тактику для отпугивания стаи собак: Внимание! Повторять опасно

Мужчина услышал отчаянные крики и немедленно направился к источнику звука. Прибыв на место, он обнаружил около десятка злобных животных, которые окружили игровую площадку, сообщает тг-канал Сводки Краснодара.
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