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Отчаянные парни использовали новую тактику для отпугивания стаи собак: Внимание! Повторять опасно

Отчаянные парни использовали новую тактику для отпугивания стаи собак: Внимание! Повторять опасно

Мужчина услышал отчаянные крики и немедленно направился к источнику звука. Прибыв на место, он обнаружил около десятка злобных животных, которые окружили игровую площадку, сообщает тг-канал Сводки Краснодара.

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