В России разработают единую систему оплаты труда медиков к концу года

В России планируют внедрить единую систему оплаты труда для медработников к концу 2026 года.Об этом в интервью изданию «Ведомости» рассказал председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.
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