Протест в Будапеште: требование пересмотра антироссийской политики

В Будапеште прошла демонстрация против антироссийской политики венгерского правительства. Лидер "Венгерского круга мира" Эндре Шимо осудил высылку русских дипломатов и призвал пересмотреть внешнеполитический курс.
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Не зря Мадьяра и выбрали, чтобы антироссийскую политику проводить.