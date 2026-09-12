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Царьград

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Протест в Будапеште: требование пересмотра антироссийской политики

Протест в Будапеште: требование пересмотра антироссийской политики

В Будапеште прошла демонстрация против антироссийской политики венгерского правительства. Лидер "Венгерского круга мира" Эндре Шимо осудил высылку русских дипломатов и призвал пересмотреть внешнеполитический курс.

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