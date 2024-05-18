19 мая в СССР отмечали День пионерии, и дарили открытки с поздравлениями ClickioВ истории советской России 19 мая занимало особенное место – это был День пионерии, символ детства и преданности идеалам коммунизма.
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