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Последствия путинской пенсионной реформы: за год пенсионеров стало меньше на 700 тысяч человек

Древняя мудрость гласит: «О государстве судят потому, как оно относится к детям и старикам». И если в СССР действительно работал принцип: «Молодым – везде у нас дорога, старикам – везде у нас почет», то в современной России всё обстоит совершенно иначе.

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